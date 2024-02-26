Galatasaray liderliği kaptırmadı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 33. dakikada Sander Van de Streek kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 72'ye yükseltirken Antalyaspor 35 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray, Beşiktaş ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılacak. Antalyaspor ise Gaziantep FK ile evinde karşılaşacak.