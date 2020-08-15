Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sözleşmesini bir yıl daha uzatan sarı kırmızılılar, Mario Lemina ve Jean Michael Seri'yi bir kez daha gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre, Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraflarları mutlu eden oyuncular arasında yer alan Mario Lemina ve Jean Michael Seri yeniden kiralama niyetinde.

Yönetim, orta sahada görev yapan iki futbolcunun transferi için çalışmalara başladı.

SERI 27 MAÇTA 5 GOLE KATKI YAPTI

Seri, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı forma ile çıktığı 27 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, Lemina 20 maçta forma şansı buldu.