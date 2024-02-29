Galatasaray kupaya veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazanmayı başardı.

Fatih Karagümrük'e turu getire golleri 6. dakikada Marcao, 84. dakikada Ryan Mendes kaydetti.

Eşleşmeler belli oldu

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken Galatasaray turnuvaya veda etti. Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor'la karşılaşacak. MKE Ankaragücü ise Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.