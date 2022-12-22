Galatasaray kupada Keçiörengücü'nü ağırlıyor!

Galatasaray FIFA 2022 Dünya Kupası'nın ardından taraftarıyla buluşuyor. Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Ankara ekiplerinden Keçiörengücü ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Okan Buruk'un sahaya nasıl bir ilk 11'le çıkacağı ise büyük merak konusu haline geldi.

Dünya Kupası arasından sonra Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda bugün saat 21.00'de Nef Stadyumu'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve Çağdaş Altay'ın yöneteceği mücadelede 90 dakika sonucunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara, eşitlik devam ederse seri penaltı atışlarına geçilecek.

Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü son olarak 2018- 2019 sezonunda Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldi. Ankara'daki ilk maçı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki mücadele de 1-1 sona ermişti.