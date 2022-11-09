Galatasaray kupada hata yapmadı!

Sarı-kırmızılı takım, kupanın 4. eleme turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk etti. Karşılaşmada Miraç Türkyılmaz'ın 18. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, rakibine 37. dakikada Haris Seferovic ve 79. dakikada Berkan Kutlu ile karşılık verdi.

Müsabakadan 2-1 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, kupada adını 5. tura yazdırdı.

Mathias Ross sakatlandı

Galatasaraylı genç futbolcu Mathias Ross, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmada Vedat Erçin ile girdiği mücadelede yerde kalan Ross'a sağlık ekibi müdahale etti. Tedavisinin ardından bir süre kendini deneyen Ross, teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini bildirdi ve 29. dakikada yerini Emin Bayram'a bıraktı.

Öte yandan maçı 23 bin biletli seyircinin izlediği açıklandı. Galatasaray'ın eski kalecilerinden Faryd Mondragon da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara maçı birlikte izledi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Icardi ile barışmayacağını ve bu şekilde mutlu olduğunu ifade eden Wanda Nara İstanbul'a geldi. Ofspor maçını birlikte izleyen ikili "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Sallantılı ilişkileriyle gündemden düşmeyen ikilinin maçı birlikte izlemesi sosyal medyada gündem oldu.