Galatasaray kupada Başakşehir'i konuk ediyor!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.30'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray 7-0 kazanmayı başarmıştı.
Başakşehir'de eksikler var
Başakşehir'de son Ankaragücü maçında forma giymeyen Stefano Okaka, Eden Karzev ve Edgar Ie'nin Galatasaray karşısında oynaması beklenmiyor.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü'yle yarı finalde eşleşecek.
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