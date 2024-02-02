Galatasaray kritik deplasmanı hatasız geçti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Mücadele Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 5. dakikada Victor Nelsson, 11. dakikada ise Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 63'a yükseltirken, Samsunspor 26 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Samsunspor ise Antalyaspor ile karşılaşacak.