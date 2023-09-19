Galatasaray-Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın akşam Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İşte Galatasaray-Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacak kanallar...
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Kopenhag arasında yayınlanacak maç şifresiz ekranlarda izlenebilecek. İşte Galatasaray-Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacak kanallar...
Galatasaray-Kopenhag Maçı için yayın yapacak yabancı kanallar:
Portekiz: Eleven Sports 3 Portugal, DAZN Portugal
Romanya: Digi Online, Digi Sport 2 Romania
İspanya: Movistar Liga de Campeones 4, Movistar+
İsveç: TV4 Sport Live 2, TV4 Play
İsviçre: Blue Sport 9 Live, Blue Sport
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