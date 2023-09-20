Galatasaray-Kopenhag maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray bu akşam sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayınlanacak.

Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.

Galatasaray tam kadro

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da uzun süren bireysel programdan çıkan yeni transfer Wilfried Zaha'nın maç kadrosunda olması bekleniyor.

Galatasaray'da ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Halil Dervişoğlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kopenhag'da 3 eksik bulunuyor

Danimarka ekibi maç kadrosunda 3 isme sakatlıkları nedeniyle yer vermedi.

Kopenhag, sakatlıkları bulunan David Khocholava, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius'un Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Kerem, Ziyech, Icardi, Zaha

Kopenhag: Grabara, Meling, Vavro, Diks, Jelert, Falk, Gonçalves, Elyounoussi, Achouri, Oskarsson, Bardghji