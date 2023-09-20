Galatasaray-Kopenhag maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Peki Galatasaray - Kopenhag maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray bu akşam sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.
RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayınlanacak.
Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.
Galatasaray tam kadro
Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da uzun süren bireysel programdan çıkan yeni transfer Wilfried Zaha'nın maç kadrosunda olması bekleniyor.
Galatasaray'da ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Halil Dervişoğlu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kopenhag'da 3 eksik bulunuyor
Danimarka ekibi maç kadrosunda 3 isme sakatlıkları nedeniyle yer vermedi.
Kopenhag, sakatlıkları bulunan David Khocholava, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius'un Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Kerem, Ziyech, Icardi, Zaha
Kopenhag: Grabara, Meling, Vavro, Diks, Jelert, Falk, Gonçalves, Elyounoussi, Achouri, Oskarsson, Bardghji
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