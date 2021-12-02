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Galatasaray Kerem'le 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı

Galatasaray genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla yıldızlaşan genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yeniledi. 

23 yaşındaki yıldız oyuncu kendisini 5 yıl daha Sarı - Kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 

Geçtiğimiz sezon 850 bin TL kazanan Kerem'in bu sezon da 900 bin TL kazanması bekleniyordu. Genç yıldızın yeni sözleşmesine dair detaylar henüz netleşmese de sözleşmesinde kayda değer bir iyileştirme yapılması bekleniyor. 

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