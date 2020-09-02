Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etti

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.



2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti



2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti



2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Hisareyn'e, 2015 yılınd Medipol Başakşehir'in altyapısına transfer olan futbolcu, 2016 yılında BB Bodrumspor'da bir sezon kiralık forma giydi. Başakşehir Kulübü'ndeki macerası 2018 senesinde biten oyuncu Karacabey Belediyespor'da, geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda ise 24 Erzincanspor'da top koşturdu.

Burada yakaladığı muhteşem çıkışla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı 28 maçta 17 kez fileleri sarstı. Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon çıktığı toplam 34 resmi maçta 20 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

21 yaşındaki futbolcu Türkiye Milli Takımı'nın U18 ve U19 kategorilerinde de forma giydi.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."