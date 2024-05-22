Galatasaray kenetlendi: Bayrakları hazırlayın

Fenerbahçe'ye evinde kaybeden Galatasaray, aldığı kötü sonuçla taraftarını üzerek şampiyonluk maçını son haftaya taşımıştı.

Konyaspor maçı hazırlıklarına dün başlayan Sarı-Kırmızılılar'da takımın ağır topları elini taşın altına koymaya başladı.

Fenerbahçe derbisinde kötü bir futbol oynayan ve rakip kaleye isabetli şut gönderemeyen Cimbom'da takım kaptanı Fernando Muslera, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu dün özel bir toplantı gerçekleştirdi.

"TARAFTARI SEVİNDİRECEĞİZ"

Kaptan Muslera ve diğer yıldızların aralarında yaptıkları görüşmede, "Fenerbahçe maçındaki futbol bize yakışmadı. Ancak futbolda dün diye bir şey yok. Sadece 1 maçımız kaldı. Konyaspor maçını kazanarak taraftarımızın gönlünü kazanmak zorundayız. Sezon boyunca ortaya koyduğumuz dominant oyunu sergilemeliyiz. Bize yakışan budur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Galatasaray, klasikleşen günaydın mesajını, sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Okan Buruk ile paylaştı. Paylaşılan videoda iki ismin sözlerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye kaybederek şampiyonluk yolunda yara alan sarı-kırmızılı takımda Erden Timur, camiaya moral mesajı verdi.

Erden Timur: Şampiyonluğu kutlayacağız

Timur, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Nice şampiyonluklar yaşamış, nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası. Geldik son noktaya! Hepimiz tüm motivasyonumuzla, kenetlenerek ve tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikayı hep birlikte, sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan Buruk Hocamızla birlikte değil, 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz. Bu kararlılıkla, bu azimle ve inanmışlıkla yapamayacağımız bir şey yok. 100. yılda 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık, 2024 yılında da 24. şampiyonluğumuz kutlayacağız.

Okan Buruk: Bayrakları hazırlayın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.