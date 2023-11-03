Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk ediyor!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.
Sahasında kaybetmiyor
Galatasaray, sahasında çıktığı son 21 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Yerel ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi.
Muslera sınırda
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci, kart görmesi durumunda 12. haftadaki Atakaş Hatayspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdulkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Ziyech, Icardi
Kasımpaşa: Ali, Emre, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Hasan Emre, Saddiki, Ouanes, Selim Dilli, Erdem, Fall.
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