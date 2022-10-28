Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı.

Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Boey ve Abdülkerim yok

Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, takımdaki yerlerini alamayacak.

Son üç maçta galibiyet alamadı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, son 3 maçında Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalırken, Yukatel Kayserispor'a ise mağlup oldu. Galatasaray, bu maçlarda elde edebileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırabildi.

Muslera ve Kerem kart sınırında

Galatasaray'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.