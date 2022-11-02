Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor iddiası!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde başarılı performanslar gösteren Fenerbahçe, şimdiden ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda ilk hamlesini savunma hattına yapması beklenen sarı-lacivertli ekip, Milli futbolcunun transferinde büyük aşama kaydetti.

Jesus istedi, Fenerbahçe harekete geçti

Todofichajes'te yer alan habere göre, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, uzun süredir bir defans oyuncusunun transfer edilmesini istiyor. Bu nedenle sarı-lacivertli kulüp harekete geçti ancak yabancı bir futbolcunun transferinin mümkün olmaması nedeniyle Fenerbahçe, Milli futbolcu için temaslarda bulundu.

Yabancı kontenjanını dolduran Fenerbahçe’de yeni transferlerden Bruma, A takım listesine yazılmamıştı. Bu nedenle bir stoper hamlesinde ilk hedefin yerli ya da 21 yaş altı yabancı olması beklentiler arasında yer alıyor.

Anlaşma sağlandı

İddialara göre Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için Sassuolo ile anlaşmaya vardı ve satın alma opsiyonunun 5-6 milyon euro civarında olması bekleniyor.

İsmi Galatasaray ile anılmıştı

Milli stoperin ismi uzun süre Galatasaray ile de anılmıştı. Yaz döneminde yapılan geniş çaplı transfer operasyonuna rağmen, özellikle yerli rotasyonunda ciddi sorunlar yaşayan sarı-kırmızılı ekibin Kaan Ayhan ile ilgilendiği ileri sürülmüştü. Kaan Ayhan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.