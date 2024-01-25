Galatasaray, İstanbulspor'u konuk ediyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'taki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım toplamda 54 puan topladı.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü kaybetti. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor.

Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı tek golle kazanmıştı.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta forma giyemeyecek.

Evinde puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Trendyon Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım olarak bu konuda liderliğini sürdürüyor.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Muhtemel 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha.

İSTANBULSPOR: Alp, Okan, Mehmet, Simon Deli, Sambissa, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ali, Ndao, Ethemi.