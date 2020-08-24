Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı

Galatasaray, Sarpsborg'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly ile anlaştı. Haberde Galatasaray'ın Coulibaly için 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Mali U20 Milli Takımı forması da giyen ve Norveç ekibi Sarpsborg'da görev yapan 19 yaşındaki Coulibaly, orta sahanın merkezinde ve santrfor bölgesinde oynayabiliyor. Sol ayaklı oyuncunun scouting programlarına göre en güçlü özelliği oyun kurma ve kontrataklar.

COULİBALY: GALATASARAY'DA OYNAMAK GURUR VERİCİ OLUR

Kariyerini Norveç'in Sarpsborg 08 takımında sürdüren ve adı son günlerde sık sık Galatasaray ile anılan Ismaila Coulibaly, takımının Kristansund ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu "Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray'a transfer olması gurur verici ve çılgınca bir şey olur. Haberi görünce inanamadım, çok heyecanlandım. Hemen menajerimi ve bazı antrenörlerimi aradım. Haberlerin doğruluğu hakkında bilgimiz yok ancak çok heyecanlandığımı söylemek istiyorum." dedi.

Coulibaly ayrıca "Ne kadar iyi çalıştığımı ve doğru yolda olduğumu bu tip haberlerin çıkmasından anlayabiliriz. Şimdi daha konsantre olacağım ve çalışmalarımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

ISMAILA COULIBALY KİMDİR?

Tam adı Ismaila Cheick Coulibaly olan futbolcu, 25 Aralık 2000 tarihinde Mali'de dünyaya geldi. Genç futbolcu, Ocak 2019'da ülkesinin takımlarından Duguwolofila'dan Norveç ekibi Sarpsborg 08'e transfer oldu. 2019/2020 sezonunda takımıyla 12 maçta görev alan genç oyuncu, 4 gol ve 1 asist kaydetti. Mali U20 Milli Takımı'nın formasını da 2 kez terleten Coulibaly'nin kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor.