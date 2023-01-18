Galatasaray İlkay ile prensip anlaşmasına vardı!

Galatasaray'da bir rüya daha gerçek oluyor. Her röportajında Galatasaraylı olduğunu dile getiren İlkay Gündoğan Türkiye'ye geliyor. Pep Guardiola'nın vazgeçilmezleri arasına giren Türk asıllı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, geleceği hakkında yaptığı açıklamalarla büyük heyecan yarattı.

"Türkiye benim için ilgi çekici bir seçenek"

İlkay Gündoğan, "Kökenimden dolayı Türkiye benim için ilgi çekici bir seçenek. ABD'yi de çok seviyorum, orada birkaç kez tatil yapmıştım. Ancak şu anda bunları konuşmak için çok erken. Manchester City ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşmem var." dedi.

Cimbom ile prensip anlaşmasına vardı

Galatasaraylı yöneticiler ile görüşen İlkay Gündoğan, prensip anlaşmasına vardı. Avrupa'dan daha büyük bir kulübün kendini istememesi halinde sezon sonunda kesin olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.