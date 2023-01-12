Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Galatasaray, ara transfer döneminin ilk hamlesini yapıyor.

Kadrosunu yerli futbolcularla güçlendirmek isteyen Galatasaray, sol bek Uğur Çiftçi için Sivasspor ile prensipte anlaştı.

Galatasaray, 30 yaşındaki deneyimli futbolcu için Sivasspor'a 600 bin euro ödeyecek ve Emre Taşdemir'in bonservisini verecek. Yusuf Demir ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor'a gidecek.

Uğur Çiftçi bu sezon Sivasspor'da 22 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.