Galatasaray iki yerli oyuncunun peşinde!

Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, Ocak ayında yerli isimlere yönelme kararı aldı. Sarı-kırmızılı takım çalışmalarını sürdürürken yönetim iki yıldız için görüşmelere başladı. Galatasaray kısa süre içinde resmi teklifini iletecek.

Yerli operasyonu

Galatasaray, savunma beklerini yerlilere emanet etmeye hazırlanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Rangers'la görüşen sarı-kırmızılılar, Boey'nin yerine de Mert Müldür'ü düşünüyor.

Galatasaray 2023 yılında iki savunma bekini de yerli ve Milli isimlere emanet etmenin hazırlığını yapıyor. Bir süredir Patrick van Aanholt ile yolları ayırmanın planlarını yapan Sarı-kırmızılılar, bu bölgeye yapılacak takviye konusunda da girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki ilk sırada Rıdvan Yılmaz var. Transfer gerçekleşirse Galatasaray, Kazımcan Karataş'la birlikte savunmanın solunda genç ve potansiyeli olan bir yerli rotasyonuna sahip olabilecek.

21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, menajeri vasıtasıyla gönderdiği haberde, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığını bildirdi.