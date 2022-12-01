Galatasaray iki milli oyuncuyu istiyor!

Okan Buruk, ara transfer dönemindeki planlamayı yönetimle yaptığı toplantıda netleştirdi. Ligin kalan bölümünde, özellikle yerli rotasyonunda sorunlar yaşayan başarılı çalıştırıcı, en kolay çözümü özellikle geri dörtlüdeki Türk oyuncu sayısını artırmakta buldu. Başta Sacha Boey ve Victor Nelsson olmak üzere yabancılara gelen teklifler, aynı zamanda Ross'un da ciddi bir sakatlık yaşaması, bu bölgeye takviye yapılmasını mecbur kılıyor. Sarı-Kırmızılılar da bu fırsatı yerli transferleriyle değerlendirip, ilk 11'de ön taraftaki yabancı opsiyonunu artırmayı planlıyor.

Oliveira yerine Mata

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olan Sergio Oliveira'nın yokluğunda orta sahada kimin görev alacağı merak konusuydu. Torreira'nın partneri olarak ilk etapta Midtsjö ve Berkan ikilisinden biri düşünülse de Okan Buruk'un planı biraz daha farklı. Juan Mata'yı 8 numaraya çekerek, oyun kurma görevini İspanyol yıldıza vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Öncelik Cenk Özkaçar'da

Yerli savunmacı transferinde ilk sırada Cenk Özkacar var. A Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki savunmacının bonservisi Lyon'da ve Valencia'da kiralık oynuyor. Ancak İspanyol kulübünde satın alma opsiyonunun bulunması, Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Sarı-kırmızılılar buna rağmen Cenk'le anlaşmayı sağlayıp, Valencia'ya olası transferinin önüne geçmeye çalışacak. Önümüzdeki hafta genç oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapılacağı da gelen bilgiler arasında.

Samet Akaydın da gündemde

Savundaki diğer yerli adayı ise dört büyüklerin listesinde bulunan Samet Akaydın. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla müthiş bir form grafiği ortaya koyan 28 yaşındaki stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Cimbom'un iştahını kabartıyor. Ancak Galatasaray'ın planı, bu transferi ocak ayında gerçekleştirmek.

Dolayısıyla öncelik Adana Demirspor'la anlaşma sağlayabilmek. Sarı Kırmızılılar, kısa süre içerisinde Samet konusunda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Kulübe yakın kaynaklar, Samet transferinin Cenk'e göre çok daha yüksek ihtimalli olduğunu ifade ediyor.