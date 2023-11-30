Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih son maça 13 puanla grup lideri olarak başlayacak. Cimbom'un rakibi Kopenhag ise 5 puanla 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, Kopenhag'ın hemen arkasında aynı puana sahip. Manchester United ise 4 puanla sonuncu sırada.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için son maçta deplasmanda Kopenhag'ı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Galatasaray rakibini mağlup ederse diğer maçın sonucuna bakmadan adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray, Kopanhag maçını kaybetmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Fakat yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmesi için Bayern Münih'in son maçta Manchester United'a kaybetmemesi gerekiyor. Cimbom maçını kaybedip, Kırmızı Şeytanlar da Bayern Münih karşısında galibiyet alırsa İngiliz ekibi yoluna devam edecek. Galatasaray ise son maça kadar taşıdığı tur şansını kaybederek Avrupa sahnesine havlu atacak.

Galatasaray'ın berabere kalması durumunda ise yine gecenin diğer maçında Bayern Münih'in United karşısında puan alması gerekecek.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yoluna devam etmesi için ya Kopenhag'ı mağlup etmesi gerekecek, ya da Bayern Münih'ten galibiyet veya beraberlik haberi bekleyecek.