Galatasaray, Gedson'u Beşiktaş'a kaptırdı! Taraftar isyan etti!

Ligde zor günler yaşayan Galatasaray'da gözler transfer harekatına çevrildi. Gomis ve Pena'yı renklerine bağlayan Galatasaray, taraftarın merakla beklediği Gedson Fernandes transferinde ezeli rakibinden çalım yedi.

Gelecek sezon Beşiktaş'ta

23 yaşındaki orta saha oyuncusu için 6 milyon euro karşılığında kulübü Benfica ile anlaşan siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi.

Rizespor iddiası

Beşiktaş'tan yıllık 1,3 milyon euro kazanacağı öğrenilen Fernandes'in sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor forması giyeceği iddia edildi.

Taraftar isyan etti

Gedson transferinde büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray taraftarı yönetimi istifaya davet etti. Sosyal medya üzerinden organize olan sarı-kırmızılı taraftarlar eleştiri oklarını başkan Burak Elmas'a yöneltti.

Pulgar transferi yetiştirilmeye çalışılıyor

Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar ile ara transfer dönemini kapatan Galatasaray, milli takımında olan yeni transferini UEFA listesine yetiştirebilmek için büyük çaba sarf ediyor.