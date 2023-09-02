Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak.Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Bu sezona istediği gibi başlayamayan, ligde henüz galibiyet alamayan kırmızı-siyahlılar ilk puanın peşinde. Aslan ise Gaziantep'te sürprize izin vermeden milli araya galibiyetle girmenin hesaplarını yapıyor.

İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep FK, ligde son sırada yer alıyor.

Cimbom'da 4 eksik

Galatasaray'da Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Wilfried Zaha ve yeni transfer Hakim Ziyech Gaziantep kafilesinde yer almadı.