Galatasaray, FIFA'ya şikayet edildi!

Sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Ankaragücü'ne transfer olan Olimpiu Morutan'ın eski kulübü FCSB, sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet etti.

1 milyon euro bonus istiyorlar

Romanyalı gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre; FCSB, Morutan'ın transfer anlaşmasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması durumunda 1 milyon Euro daha bonus olduğunu öne sürdü.

Galatasaray tarafından bu paranın kendilerine ödenmediğini belirten FCSB yetkilileri, konuyu FIFA'ya taşıdı.

Galatasaray kabul etmedi

Galatasaray cephesi ise Morutan'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalınmadan önce Ankaragücü'ne satıldığını, dolayısıyla bu bedelin ödenemeyeceğini savundu.

FIFA'nın bu konu hakkında önümüzdeki günlerde bir karar vereceği öğrenildi.