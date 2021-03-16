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Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor

Galatasaray Kulübü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Muslera için  14.30'da Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.

2011-2012 sezonu başında Lazio'dan transfer edilen Muslera, Galatasaray formasıyla unutulmaz zaferlere imza attı. Sarı kırmızılıların kaptanı olan Uruguaylı file bekçisi kulübün yaşayan efsanesi olarak görülüyor.

Teknik direktör Fatih Terim, önceki günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın sözleşmesinin uzamasıyla ilgili bir sıkıntıları olmadığını ve bu birlikteliğin devam edeceğini ifade etmişti.

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