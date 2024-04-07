Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, bugün Şanlıurfa’da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçında sahaya U19 takımıyla çıkacak. Takımın başında ise A Takım yardımcı antrenörlerinden olan Zeki Murat Göle yer alacak. Peki Süper Kupa saat kaçta? Süper Kupa hangi kanalda? İşte ayrıntılar..
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında bugün karşı karşıya gelecek.
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Süper Kupa saat kaçta?
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.
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Süper Kupa hangi kanalda?
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.
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FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA SAHADA OLACAK
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşmasına U19 takımıyla çıkacak. 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştiren sarı-lacivertli yönetim, alacağı kararlar doğrultusunda üyelerden yetki aldı.
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