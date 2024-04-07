Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Kupa saat kaçta?

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.