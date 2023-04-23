Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor!

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, bu akşam kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 yenerek puanını 40'a yükselten kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon oynadığı 28 maçta 10'ar galibiyet ve beraberlik alırken, 8 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Ümraniyespor mücadelesinde cezalı duruma düşen Otabek Shukurov ve kaleci Emiliano Viviano, sarı-kırmızılı rakip karşısında takımını yalnız bırakacak. Fatih Karagümrük kulübü, son dakika olarak Matteo Ricci’nin de Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Konuk ekipte Andre Bertolacci, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bu akşam kart görmesi durumunda 32. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelesinden Galatasaray 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Barış Alper Yılmaz cezalı

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular bu akşam kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Icardi'nin oynaması zor görünüyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giymesi zor görünüyor.

Sarı-kırmızılı takımın, ligde Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildi.

Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun durumuyla ilgili son değerlendirme bugün yapılacak.