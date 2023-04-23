Galatasaray- Fatih Karagümrükspor maçı başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma başladı. Karşılıklı goller geldi.
Canlı Skor
Galatasaray: 2 - 3 VavaCars Fatih Karagümrük
Goller: Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne,
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci, Nicholas, Lobjanidze, Ozdoev, Borini, Diagne.
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