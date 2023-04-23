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Galatasaray- Fatih Karagümrükspor maçı başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma başladı. Karşılıklı goller geldi.

Canlı Skor

Galatasaray: 2 - 3 VavaCars Fatih Karagümrük

Goller: Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne, 

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci, Nicholas, Lobjanidze, Ozdoev, Borini, Diagne.

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