Galatasaray duyurdu! Sözleşmesi uzatıldı!

Galatasaray, geçtiğimiz sezon takıma katılan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Barış Alper, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 27 maçta 7 gol 5 asist kaydetti.