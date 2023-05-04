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Galatasaray duyurdu! Sözleşmesi uzatıldı!

Galatasaray Kulübü, takımın genç oyuncularından Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon takıma katılan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Barış Alper, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 27 maçta 7 gol 5 asist kaydetti.

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