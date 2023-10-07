Galatasaray durdurulamıyor!

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Galatasaray 58. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 göne geçti.

86. dakikada Icardi'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, hanesine 3 puanı yazdırdı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde puanını 22'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde iki hafta üst üste kazandıktan sonra Galatasaray'a mağlup olan Bitexen Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

Galatasaray ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

Son 22 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Davison Sanchez ilk golünü attı, Icardi gol sayısını 8'e yükseltti

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Bitexen Antalyaspor'a attı.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Süper Lig'de bir hafta aradan sonra Bitexen Antalyaspor maçında gollerine devam etti ve bu sezon 8 haftada 8 gole ulaştı.