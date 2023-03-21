Galatasaray, dünya yıldızını bonservissiz bitiriyor!

Galatasaray, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Akşam'ın haberine göre; bu yıl transfer ettiği yıldız isimlerden çok memnun olan ve bu yönde bir politika izlemeye devam etmek isteyen Galatasaray yönetimi, daha önceki yıllarda da ilgilendiği Alexis Sanchez'i tekrar gündemine aldı.

Maaşı yükselecek

Kariyerinin son döneminde olmasına rağmen iyi bir performans gösteren ve sözleşmesinin boşa çıkma ihtimali olan Sanchez için nabız yoklayan Galatasaray, oyuncuya Şampiyonlar Ligi vaadi ile birlikte Marsilya'da kazandığından da daha fazla maaş teklif edecek.

Bu gelişmeler çerçevesinde eli oldukça güçlü olan Aslan, yıldız transferler ile hem Avrupa'da hem de ligde daha güçlü bir konumda olmayı hedefliyor ve bonservissiz gelecek Sanchez'i, kadro derinliği açısından da çok doğru bir yatırım olarak görüyor.

Alexis Sanchez bu sezon Marsilya formasıyla 34 maça çıktı. Şilili yıldız, 16 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.