Galatasaray dünya yıldızına teklifini iletti!

Galatasaray'ın sezon başında transfer gündemine gelen Şilili yıldız Alexis Sanchez için Marsilya'nın sportif direktörü Javier Ribalta önemli açıklamalarda bulundu.

Yıllık 4 milyon euro önerilmiş

Fransız basınından Telefoot'a yaptığı açıklamada Ribalta; Aslan'ın yıldız oyuncuya yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğunu iddia etti.

Ribalta açıklamasının devamında; "Doğru seçim yaptığımızdan emindik, ona inandığımız için onu desteklememiz doğaldı. Onu iyi tanıyoruz ve iyi sonuçlar gelmesinin biraz zaman alacağını biliyorduk. Bu kulübün hikayesini ve nasıl olduğunu anlıyoruz. Marsilya; büyük ve talepkar bir kulüp. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli. İtalya'daki geçmiş deneyimlerimizden öğrendiklerimizi Marsilya'da uygulamaya çalışıyoruz. Deneyimli oyuncular ile genç adaylar arasında bir karışım olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Alexis Sanchez, sezon başında Inter'le yollarını ayırıp Marsilya'ya transfer oldu. Şilili yıldız Fransız ekibiyle 29 maça çıkarken 13 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Alexis Sanchez kimdir?

Alexis Alejandro Sánchez, Şilili futbolcudur. Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giymektedir. Şu ana kadarki Şili futbol tarihinin en pahalı oyuncusudur. "El Niño Maravilla" olarak da tanınan Sánchez, 2007'de World Soccer tarafından dünyadaki en iyi 50 genç futbolcu arasında gösterilmiştir.