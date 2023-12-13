Galatasaray devler ligine veda etti!

Galatasaray'ın Devler Ligi macerası sona erdi... Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Cimbom ikinci devrede yıkıldı.

Kopenhag, Lerager'in 58. dakikada kaydettiği golle üç puanı hanesine yazdırdı ve tur biletini kapan taraf oldu.

Cimbom bu sonuçla birlikte Devler Ligi'ne havlu attı.

AVRUPA LİGİ TESELLİSİ

Aslan Şampiyonlar Ligi'nden elense de Avrupa macerasına devam edecek. Grupta oynanan diğer maçta ise Bayern Münih, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray 5 puanla grup üçüncüsü olarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Bayern Münih 16 puanla lider olarak son 16 biletini alırken, 8 puanla ikinci sırada yer alan Kopenhag da son 16 turuna yükseldi.

Grupta 4 puanla son sırada kalan İngiliz devi Manchester United ise Avrupa kupalarına veda etti.