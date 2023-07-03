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Galatasaray, dev anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 yıllığına anlaştığını KAP'a bildirdi.

2023-2024 sezonu için sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin TL + KDV olarak belirlendi. Gelecek sezonlarda ÜFE-TÜFE ortalaması alınarak artış yapılacağı belirtildi.

Galatasaray, forma sponsorluğu için de Sixt ile 195 milyon bin TL + KDV bedelle sözleşme imzalandığı açıkladı.

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