Galatasaray - Çaykur Rizespor! Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 61 puanla 30. haftayı ikinci sırada bitirdi.

Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 10'unda berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Karadeniz ekibi elde ettiği 31 puanla 30. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

Sahasındaki son 11 maçta yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 8'ini kazanırken, 3'ünde ise rakipleriyle berabere kaldı.

EKSİKLER

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Taylan Antalyalı bu müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Ryan Donk ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao ise sarı kart sınırında bulunan isimler.

Rizespor'da Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan'ın sakatlıkları var. Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando ve Dokovic ise sarı kart ceza sınırındaki isimler.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Emre Kılınç, Mohamed, Falcao.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Selim Ay, Talbi, Melnjak, Dokovic, Fabricio, Boldrin, Samudio, Fernando, Skoda.