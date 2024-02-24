Galatasaray, Büyükekşi'yi istifaya davet etti

Galatasaray Spor Kulubü, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki hakem tartışmalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımdan yaklaşık 1 saat sonra bu kez bir yazılı açıklama paylaşan Galatasaray, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

Büyükekşi'den "Tarihin en kötü TFF Başkanı" şeklinde bahsedilen paylaşımda, ""Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz..." ifadelerine yer verildi.