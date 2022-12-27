Galatasaray, Branco van den Boomen'i bitiriyor!
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i transfer etmek için girişimlere başladı.
Galatasaray'da Ocak transfer dönemi öncesi takıma yapılacak takviyeler konusunda önemli adımlar atılıyor. Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen Hollandalı orta saha Branco van den Boomen'i kadroya katmak için girişimlere başladı.
Hollanda'dan Eindhovens Dagblad'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı kulüp sözleşmesi sezon sonunda bitecek Boomen'i düşük bir bonservis bedeli ödeyerek Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
Toulouse kulübünün transfere karşı çıkmayacağı ifade edildi. Galatasaray, Boomen'i Ocak ayında kadrosuna dahil edemezse sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilecek.
Yorumlar