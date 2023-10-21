Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada bulunuyor.

Eksikler

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali bulunuyor. Son kararı Okan Buruk verecek.

Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor. Takımla çalışmalara başlayan Mert Günok'un ise derbide görev alma ihtimali bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Ndombele, Torreira, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Ghezzal, Aboubakar