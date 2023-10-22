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Galatasaray-Bayern Münih maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü hafta maçında Galatasaray'ın, Bayern Münih ile sahasında yapacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında 24 Ekim Salı günü sarı-kırmızılıların Almanya ekibi Bayern Münih'i konuk edeceği müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Daniele Chiffi olurken; VAR hakemi Aleandro Di Paolo, AVAR hakemi olarak ise Gianluca Aureliano görev alacak.

Galatasaray, 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te Rams Park'ta Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

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