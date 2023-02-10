Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! "Destek turnuvası düzenlenecek"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası spor dünyası depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Kulüpler yardım çalışmalarına devam ederken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, NEF Stadyumu'na hazırlıkları yakından takip etti.

Stadyumda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, depremden etkilenen bölgelere yardım için bir turnuva hazırlığında olduklarını açıkladı.

Yardım çalışmaları sürüyor

Yardım çalışmaları hakkında bilgiler veren Dursun Özbek, "Bütün Türkiye'yi hatta bütün dünyayı yasan boğan bir felaket geldi başımıza. Bunun yaralarını sarmak için bütün Türkiye seferber oldu. Galatasaray olarak biz, birinci günden itibaren bu çalışmaların içindeydik. Depremin olduğu sabah hemen acil bir kriz masası oluşturduk ve Erden Timur aynı günün sabahı Hatay'a hareket etti." dedi.

Galatasaray olarak yardımların toplanması adına bölgede 2 tane depo tuttuklarını da aktaran Özbek, "Camiaya çağrı yaptık ve büyük bir cevap buldu. Herkesin yapabildiği yardımları stadyumda topladık ve buradan TIR'larla bölgeye naklediyoruz. Bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için en kritik şey orada bir deponun olması, orada bir dağıtım sisteminin olması çok önemli. Bu nedenle Hem Hatay'da hem de Maraş'ta 2 tane büyük depo tuttuk. Zaman zaman AFAD da bu depoları kullanıyor." sözlerini dile getirdi.

Destek turnuvası olacak

Destek turnuvası yapılacağını da belirten Özbek, "Kulüpler Birliği toplantısında konuşuldu. Spor kulüpleri olarak etkinliklerimiz olacak. Ligler başlayana kadar bir hazırlık dönemi olacak ve bu sürede bir destek turnuvası düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde bunu açıklarlar. Hem hazırlık niteliğinde hem de büyük bir yardım, destek kampanyası oluşturacak böyle bir turnuva üzerinde bir görüş var" diye konuştu.

Galatasaray ile Roma karşılaşacak

Başkan Özbek, Galatasaray ile Roma arasında hazırlık karşılaşması yapılacağını açıkladı. Özbek, "Zaniolo'nun transfer döneminde Roma'yla konuştuk, bölge insanına destek vermek için bir hazırlık maçı yapabilir miyiz dedik, onlar kabul ettiler. Şimdi tarihini tespit ediyoruz. O tespit çerçevesinde yine büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.