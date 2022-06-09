Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek iddialı

Kulübün 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak Dursun Özbek, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son iki yılda dünyada ekonomik anlamda önemli sorunların yaşandığını ve spor sektörünün de bundan çok etkilendiğini belirten Özbek, kulüplerin büyük bir finansal darboğaza girdiğini ifade etti.

Galatasaray Kulübünün sportif anlamda önemli bir misyonu olduğunu aktaran Özbek, geçmişteki tüm zorluklara rağmen kulübün aktivitelerinden geri kalmadığını dile getirdi.

Her şeye rağmen en başarılı kulüp olmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Özbek, "Sportif başarılarımıza yenilerini eklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu koşullardan çıkmak için projelerimiz ve çalışmalarımız var. Gayet iyi hazırlandık. Galatasaray'da zafer dolu günlere gideceğimizden eminim." diye konuştu.

Dursun Özbek, Galatasaray'a çok şey borçlu olduğunu dile getirerek, "Ben 12 yaşında Galatasaray Lisesi'ne girdim, yatılı okudum. Liseyi ve üniversiteyi bitirdikten sonra ticaret hayatına başladım. Galatasaray Lisesi'nde okumak ticaret hayatımda ve başarıya odaklı olmamda çok önemli bir faktör. Ben kendimi Galatasaray'a borçlu hissediyorum. Motivasyonumun büyük kısmı buradan geliyor. Kulübe hizmet etmek benim borcum. Şimdi de bu borcu ödeme zamanı.” ifadelerini kullandı.

"Riva projesi 300 milyon dolara yaklaşmıştır"

Dursun Özbek, başkanlığı döneminde başlatılan Riva ve Florya projeleriyle ilgili bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu ifade etti.

Galatasaray Kulübünün ekonomik bağımsızlığını kazanmadan sürdürülebilir başarıya ulaşamayacağını aktaran Özbek, "Gayrimenkulleri satmak gibi bir fikrimiz yok. Zaten tümünü satsanız Galatasaray'ın banka borcunu karşılamaz. Ancak bize miras olan bu gayrimenkulleri geliştirirseniz, mevcut durumundan 3-4 kat daha yükseltme durumunuz varsa Galatasaray'a büyük fayda sağlar." şeklinde görüş belirtti.

Başkanlığı döneminde Riva projesini başlattıklarını ve ardından Florya projesinin buna eklendiğini anımsatan Özbek, "Bu iki proje için o gün itibarıyla 1,5 milyar liralık bir öngörü vardı. O zaman dolar 3 lira olduğu için Riva’dan 300 milyon dolar Florya’dan 200 milyon dolar olacak şekilde toplamda 500 milyon dolara ulaşacağını genel kurula izah etmiştim ve genel kurul bizi neredeyse oy birliğiyle yetkilendirmişti. Riva hala devam ediyor. Florya ise rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde farklı bir şekle büründü." değerlendirmesinde bulundu.

Riva projesinden 300 milyon dolar civarında bir fayda beklediklerini ifade ettiğini hatırlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Bugün ona yaklaşmış durumdayız. İlk dönemde Emlak Konut ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde 94 milyon dolarlık bir nakit girdisi elde edildi. Bunun hiçbir zerresine dokunmadan döviz kredilerimizi kapattık. Ondan sonra 94 milyon dolar sermaye artış avansı olarak Sportif AŞ'nin hesaplarına gönderdik. Diğer ortaklarımızdan gelen miktarla kulübün kasasına 41 milyon dolar girdi. Ayrıca döviz hesaplarının kapatılmasıyla 30 milyon dolar faizden kurtulduk. Bunları topladığınızda 165 milyon dolar ediyor. Şu anda Riva'da stokta bulunan 750 villa var. Ayrıca ticari alanlar, okul bölgesi ve orman arazisi var. Bunları detaylı anlatmak, insanları bilgilendirmek lazım. Bu 750 villanın 150 tanesi Galatasaray'a ait. Kabaca bir hesap yaptığımızda bu 150 villanın değeri, bugün 2 milyar 100 milyon lira yapıyor. Kur sürekli artıyor ama bu da bugünkü kurla 125 milyon dolar mertebesine geliyor. Hepsini toplandığınızda Galatasaray bu projeden 290 milyon dolar faydalanmış durumda. Riva projesi 300 milyon dolara yaklaşmıştır. Zaman içinde bunu geçeceğine ümit ediyorum."

Özbek, Riva projesinde yer alan ve yüzde 6 imar izni bulunan orman arazisini de tek bir ağaç kesmeden, doğaya hiçbir zarar vermeden en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ve bunun gerçekleşmesi durumunda elde edilecek gelirin daha da artacağını söyledi.

"(Florya’da) yaklaşık 8 milyar TL’lik bir değer çıkıyor"

Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu alanda Galatasaray Kulübünün 20 dönüme sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer bölümler Emlak Konut ve Spor Genel Müdürlüğüne ait. Spor Genel Müdürlüğünden kiralanan 20 dönüme bir şey yapmak mümkün değil. 40 küsur dönüm de Emlak Konut'un tapulu malı. Biz geçmişte buradaki gayrimenkulümüzü geliştirdik. Emlak Konut ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde buraya imar izni verildi. Böylece buranın değeri katlandı. Bugün yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Florya'daki arazimizi geliştirmek üzere tekrar harekete geçtik. Burada 20 dönüm zaten bizim, Emlak Konut'un da payını almak suretiyle buradaki yapılaşmaya uygun alanı 60 dönüme çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu da 100 bin metrekareye yakın satılabilir alan inşası sağlayacak. Gayrimenkul geliştirmek işte bu. Bir anda ortaya yaklaşık 8 milyar TL’lik bir değer çıkıyor. Bunu hayata geçirmek için çalışıyoruz."

Mecidiyeköy'deki otel binası, Kemerburgaz'daki tesisler, spor salonu, Beyoğlu'ndaki tarihi binaya yönelik çalışmaları da olduğunu aktaran Özbek, ayrıca dijitalleşme, altyapı reformu ve Columbus gibi önemli projelerinin de olduğunu dile getirdi. Özbek, "Bu projeleri tamamladıktan sonra elde edilecek nakit akışı yaklaşık 9,5 milyar liradır. Kulübün finansal borçlarını ödedikten sonra geriye 6 milyar lira gibi bir fon kalıyor. Bu fon da Galatasaray'ın önümüzdeki 25-30 yılına hizmet edecek." dedi.

Galatasaray Kulübü’nün, basketbolda Nef ile yaptığı iş birliğiyle başarılı bir sezon geçirdiğini aktaran Özbek, "Amatör sporların nasıl yönetileceğinin örneğini teşkil etti. Benzer uygulamaların diğer branşlarda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Futbolda yapacağımız takviyelerle başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyoruz"

Dursun Özbek, futbolda başarılı bir sezon geçirmek için takıma gerekli takviyeleri yapacaklarını söyledi.

2022-2023 sezonuna büyük önem verdiklerini dile getiren Özbek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sezon 2023'te bitecek. Ulu Önder Atatürk'ün bize hediye ettiği Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Dolayısıyla çok önemli bir sezon. Sportif anlamda misyonumuz her zaman başarıyı yakalamak ama 100. yılda bu başarıyı daha üst seviyeye çekmek gibi bir zorunluluğumuz var. Önemli branşlarımızın başında futbol geliyor. Futboldaki teknik ekip çalışmalarımız ve takımın eksikliklerini giderme konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Biz hiçbir zaman bu çalışmaları seçim malzemesi haline getirmek istemiyoruz. Taraftarın ve camianın şunu bilmesi lazım, bu konuda çalışıyoruz. Mevcut kadroda önemli futbolcularımız var. Bunların hiçbirini satmayı düşünmüyoruz. Aksine eksik yerlere yapacağımız takviyelerle başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyoruz. Eğer genel kurul bize görevi verirse, biz hazırız. Bütün branşlarda taraftarı mutlu etmek için çalışmalarımızı hazırladık. 2023 yılı Galatasaray için güzel bir yıl olacak. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum."

Başkanlık koltuğunda oturduğu 2017-2018 sezonunun başında güçlü bir kadro kurduklarını anımsatan Özbek, "Toplam 10 transfer yaptık. Birisi kaleciydi, Muslera'nın arkasında kaldı ama diğer 9'u ilk 11'de yer aldı. Çok güzel bir takım kurmuştuk. Ekibimle beraber yapabildiğimizi gösterdik. Bunu yine yapacağız. Tecrübenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında en çok kupa kazanan takım olmak zorunda." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray, federasyonu dizayn etme gibi bir kalkışmaya müsaade etmez"

Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunun 16 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, "Galatasaray seçim döneminde olduğu için herkes kendisine göre federasyonunun kurullarını ve federasyon başkanını dizayn etmek için bir çaba içinde. Bu sayede psikolojik bir üstünlük kurma peşindeler. Bunu izliyoruz. Eğer genel kurul bana ve arkadaşlarıma yetkiyi verirse Galatasaray, federasyonu dizayn etme gibi bir kalkışmaya müsaade etmez. Ortalığı kimseye bırakmaz. Süreci yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın bir dünya markası olduğunu ve yaklaşık 30 milyon taraftarının bulunduğunu belirten Özbek, "Üyelerimiz aslında bu 30 milyon taraftarın da temsilcisi. Onlara karşı da sorumlu. Bu kritik seçime herkes gelmeli, rekor bir katılım olmalı. Benim ricam herkes birbirini teşvik etsin. Galatasaray için en iyisini seçmek üzere herkes orada bulunsun." diyerek sözlerini tamamladı.