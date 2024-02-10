Galatasaray, Başakşehir'i konuk ediyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi.

Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ev sahibinde 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, Başakşehir'e karşı mücadele edemeyecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn ise karşılaşmada forma giyebilir.

Muhtemel 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi.

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Dubois, Ba, Opoku, Lima, Josef, Deniz, Aleksic, Berkay, Figueiredo, Piatek.