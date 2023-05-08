Galatasaray, Başakşehir'i konuk ediyor!

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin dün akşam oynanan Giresunspor karşılaşmasında puan kaybetmesinin ardından Galatasaray bu fırsatı değerlendirip puan farkını 5'e yükseltmek istiyor.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Eksikler

Ev sahibinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Konuk ekipte ise kart cezaları sona eren Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyebilecek.

Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.