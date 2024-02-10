Galatasaray rakip tanımıyor!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kendi evinde Medipol Başakşehir'i Barış Alper ve Mertens'in golleriyle 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir, RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar, Barış Alper ve Mertens'in ilk yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Ligde son 6 maçın tamamını kazanan Galatasaray puanını 66'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
MAÇ SONUCU
Galatasaray: 2 (Barış, Mertens)
Başakşehir: 0
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Medipol Başakşehir: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.
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