Galatasaray, Bandırmaspor'u konuk ediyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu etapta 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyen Galatasaray, son 16 turuna geldi.

Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı eledi.

Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Türkiye Kupası'nda karşılaşacak takımlardan Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. İç sahadaki lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım olan sarı-kırmızılılar, 24. hafta sonunda 63 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı olarak da dikkati çekiyor.

Teksüt Bandırmaspor ise Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesinin içinde yer alıyor. Balıkesir temsilcisi, ligde 21 maç sonunda topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

Vinicius görücüye çıkacak

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi durumunda sarı-kırmızılılarla ilk maçına çıkacak.

İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer edilen Brezilyalı santrfor, takımla çalışmalara başladı. Vinicius, Bandırmaspor mücadelesinde görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla ilk heyecanını taraftarları önünde yaşayacak.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu bu akşam forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, bu akşam görev alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Günay, Ali Turap, Kaan, Nelsson, Kazımcan, Ndombele, Berkan, Tete, Eyüp Aydın, Zaha, Vinicius.

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah, Sergen, Batuhan, Mücahit, Emirhan, Jozefzoon, Levent, Foor, Soukou, Djitte.