Galatasaray, Avrupa geliriyle kasasını doldurdu
UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 5 maç sonunda liderlik koltuğunda oturan ve bir üst turu garantileyen Galatasaray,16 milyon avroluk gelirin sahibi oldu.
Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına elenmişti.
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Devler Ligi şansını kaybeden "Cimbom", statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi’ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10’luk kısmıyla (350 bin avro) teselli buldu.
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Yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam eden "Cimbom", önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers’ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.
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Gruplara katılım bedeli olan 3,63 milyon avroyu kazanan Galatasaray, 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 2,94 milyon avroluk performans gelirine ulaştı.
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