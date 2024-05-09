Galatasaray, Arjantinli yıldıza kancayı taktı

Bir yandan şampiyonluk için artık gün sayan Galatasaray'da, diğer yandan da flaş transfer hamleleri yaşanıyor.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı. Galatasaray, eski gözdesi Paulo Dybala için yeniden harekete geçti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Hem Roma ile hem de Arjantinli yıldızın menajeriyle görüşüp nabız yoklayan Cimbom, 30 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmayı planlıyor.

Roma'da etkili bir sezon geçiren 30 yaşındaki yıldız oyuncu 37 maçta 16 gol kaydetti ve 10 asist yaptı.