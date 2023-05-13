Galatasaray, aradığı stoperi İngiltere'de buldu!

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan ve şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı.

Avrupa'da eski günlerine dönmek isteyen sarı-kırmızılıların bol alternatifli bir kadro kurmak için uğraş verdiği ve savunmadan hücum hattına birçok bölgesini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Stoper konusunda Yerry Mina isminin gündeme geldiği ise gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Habere göre sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Everton'ın 28 yaşındaki oyuncusu için nabız yoklayacak olan yönetimin Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.