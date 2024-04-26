Galatasaray, Adana'da rahat kazandı!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarı ise 3-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.



Mücadelenin golleri Ziyech (55), Kerem Demirbay (64) ve Icardi'den (90+1) geldi. Galatasaray bu skorla puanını 93'e yükseltti.



Galatasaray, kendisine ait üst üste kazanma rekorunu da geliştirdi. Bu maçla birlikte ligde 15 maç üst üste kazanmış oldu.